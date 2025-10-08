Fue asesinado un dragoneante del Inpec al salir de turno en la cárcel de Cali

Un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), identificado como Jimmy Flores Salazar, fue asesinado este martes 7 de octubre en el suroriente de Cali.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió poco después de que el funcionario realizara el relevo de guardia en la cárcel de Villahermosa.

Justo cuando se movilizaba en un vehículo particular por el barrio Conquistadores, Flores Salazar fue atacado por sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y determinar si este caso está relacionado con otros ataques recientes contra personal del Inpec, entre ellos el crimen de un dragoneante en Palmira y el atentado contra otro funcionario que resultó herido.

