Inician indagación preliminar por marchas pro Palestina en Medellín

Un concejal con un bate, agresiones a manifestantes y un McDonald’s vandalizado: las imágenes de la movilización en Medellín. Imágenes tomadas de X

La Personería de Medellín anunció la apertura de una indagación preliminar en medio de las denuncias por presuntas extralimitaciones de funcionarios de la Secretaría de Seguridad durante las manifestaciones en apoyo a Palestina, el pasado martes 7 de octubre.

El proceso inició tras la publicación de varios videos en los que se observa a personas con prendas de la Secretaría de Seguridad golpeando a dos hombres que, al parecer, participaban en las protestas.

La oficina del Ministerio Público señaló que “se busca esclarecer los hechos, así como identificar e individualizar a los funcionarios del Distrito que habrían estado involucrados en las presuntas irregularidades”.

Presidente Petro pidió desmonte de los gestores de seguridad

Luego de los enfrentamientos con los que finalizó la marcha en Medellín, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Policía desmontar la figura de gestores de seguridad y abrir una investigación penal para establecer quiénes estuvieron detrás de los hechos difundidos en redes sociales.

Los grupos de acción directa creados por el fascismo en Medellín no solo sirven para disolver manifestaciones pro Palestina y el derecho fundamental a la reunión del pueblo.



Sirven fundamentalmente para ejercer la gentrificación, que es la manera como ha crecido Medellín en los… https://t.co/FG9KY3Hxvm — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

En su cuenta de X, el jefe de Estado señaló: “La orden que doy a la Policía de Medellín es no atacar a la ciudadanía ni sus derechos. Cuando chocan por intereses diferentes, se separan y se busca la paz en el conflicto”.

La instrucción del presidente generó una respuesta del alcalde Federico Gutiérrez, quien advirtió: “El Gobierno Petro se prepara para intervenir en las decisiones de Medellín con la excusa de lo ocurrido ayer durante la jornada de violencia y vandalismo que generaron sus amigos. Crearán una comisión a nivel nacional para presionarnos y que no podamos defender a nuestra gente”.

Nueva jornada de manifestaciones

En medio de la tensión que persiste en Medellín tras las movilizaciones del 7 de octubre, se conoció una nueva convocatoria para este viernes en varias regiones del país, incluida la capital antioqueña.

Según el alcalde Gutiérrez, “su intención es desviar la atención sobre la violencia que vive Colombia, producto de la fallida ‘Paz Total’”.