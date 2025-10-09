Presidente Petro invita a debatir temas claves de la humanidad en cumbre de Santa Marta

Intervención del presidente Gustavo Petro en el II Foro Global Gateway, Alianzas en una era geopolítica / Presidencia de la República

Santa Marta

Durante el Global Gateway Forum, realizado en Bruselas, Bélgica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro invitó a los países del mundo a participar, en las distintas instancias, en la Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizará en noviembre próximo en la ciudad de Santa Marta.

“Estamos por hacer, dentro de un mes exactamente, el 9 y 10 de noviembre, la Cumbre CELAC-Europa. Es la segunda, en lo que yo estoy de presidente, que se hará en una hermosísima ciudad del Caribe, de nombre Santa Marta, que fue la primera ciudad que europeos hicieron hace 500 años en América”, explicó el mandatario.

De acuerdo con el mandatario, “tenemos una Unión Europea que quiere juntarse con el mundo en términos de lo que puede ser el futuro tecnológico del mundo, el tema fibra óptica, el tema telecomunicación, inteligencia artificial, digitalización, el tema de las energías limpias, y de la fibra óptica, que será la característica de industria en este siglo XXI que viene”.

“Necesitamos una alianza que permita juntar América Latina con Europa, África con Europa y América Latina con China. Nos permitiría, mirando los océanos y el río Amazonas, ver cómo entre Brasil y Colombia podemos trazar la fibra óptica real que, bajo el mar y los ríos, junten los cinco continentes”, puntualizó.