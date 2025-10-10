Avianca anuncia millonaria inversión para mejorar la experiencia al cliente

La empresa aérea Avianca anunció una millonaria inversión para mejorar la experiencia al cliente, la cual es de 800 millones de dólares y ya se encuentra en ejecución.

Según explicó la aerolínea, la millonaria cifra se encuentra distribuida en diferentes puntos que tienen impacto directo sobre la experiencia al viajero.

Frederico Pedreira, CEO de Avianca, manifestó esta inversión demuestra su “compromiso inquebrantable con el cliente y con Colombia”.

“Nuestro modelo funciona al ofrecer opciones competitivas y una experiencia premium en expansión. Por ello, estamos invirtiendo activamente en más aviones, en una red de rutas sin precedentes y, fundamentalmente, en la calidad de la experiencia de viaje”, explicó el empresario.

De esta manera, Avianca expuso los puntos en los que espera tener importantes mejoras y resultados enfocados en sus clientes, incluyendo sus diferentes unidades de negocio:

Expansión de la red y flota: Avianca ha anunciado 13 nuevas rutas para el 2025, lo que representa un aumento del 13% en la conectividad. Para soportar esta expansión y la creciente demanda, la aerolínea incorporará 6 aviones adicionales a su flota para finales de 2025.

Mejoras en producto y servicio: la inversión incluye el fortalecimiento de “INSIGNIA by Avianca” en Europa y la expansión de la Business Class a más de 80 rutas en las Américas. Además, se abrirán nuevas salas VIP y se implementará un servicio de check-in prioritario para clientes Lifemiles.

Lifemiles: la inversión está orientada a ofrecer más beneficios para sus socios, así como a la mejora y apertura de nuevas Salas VIP, fortaleciendo la experiencia del cliente más allá del vuelo.

Avianca Cargo: la aerolínea está fortaleciendo su posición en el mercado de carga. La estrategia incluye el aumento de su flota de aviones de carga, especialmente los A330F, y el incremento de frecuencias de vuelo para mejorar la conectividad y la capacidad de transporte.

