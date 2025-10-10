El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte. (Photo by Congress of Republic of Peru / Handout/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu

El Congreso de Perú destituyó en la madrugada de este viernes (10 de octubre) a la presidenta Dina Boluarte, en un juicio político relámpago que fue aprobado ante la crisis de inseguridad en la que está sumido el país.

Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022 con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión.

“En consecuencia ha sido aprobada la vacancia de la presidenta de la República”, anunció en una maratónica sesión el jefe del Congreso, José Jerí, quien asumirá el cargo ante la ausencia de un vicepresidente.

La mayoría parlamentaria había aprobado el jueves cuatro mociones de vacancia contra Boluarte, invocando su “permanente incapacidad moral” para dirigir el ejecutivo.

Frente al Parlamento, varias personas celebraron con banderas del país y carteles en contra de la mandataria de 63 años, quien se rehusó a ejercer su derecho a la defensa.

Boluarte estaba citada ante el Congreso a partir de las 11:30 p.m. (hora local), según la resolución aprobada por el plenario, pero no se presentó.

Su abogado, Juan Carlos Portugal, alegó falta de garantías al “debido proceso” por el poco tiempo para preparar la defensa.

Desde 2016, Perú ha tenido seis presidentes: dos destituidos por el Congreso; dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino y Boluarte, que llegó luego del frustrado intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso.

Sin apoyo y bajo escándalo

Sin bancada propia ni apoyo popular, Boluarte no tenía margen para mantenerse en el cargo.

Durante su gestión, ha podido tejer pactos burocráticos con las fuerzas conservadoras a cambio de que no votaran, hasta ahora, ningún pedido de vacancia.

Lo que a su vez le ha permitido sobrevivir a varios escándalos que mermaron a niveles récord su popularidad.

Sin embargo, su gobernabilidad se deterioró en los últimos meses a raíz de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado, jamás vista en Perú.

Las protestas han ido acorralando a la mandataria desde diferentes sectores. Lima ha sido el foco del descontento.

El lunes, los transportistas semiparalizaron la capital peruana y el jueves sicarios hirieron a cuatro músicos y un vendedor durante un concierto en el sur de la ciudad.

Escándalos y procesos

Boluarte asumió el 7 de diciembre de 2022 en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo. La entonces vicepresidenta alcanzó el poder después del fallido intento del líder de izquierda de gobernar por decreto.

Su ascenso estuvo marcado por protestas que fueron reprimidas por la fuerza pública y dejaron medio centenar de muertos, según organismos de derechos humanos.

La fiscalía la investigaba por esa causa, además de otros dos procesos: uno por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley; y otro, por el llamado Rolexgate, escándalo que estalló en 2024 cuando la mandataria apareció con unas joyas de lujo que no había declarado en su lista de bienes.

Si Boluarte es destituida perderá el fuero y podrá ser enjuiciada y condenada.

Actualmente, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala están presos por corrupción en una cárcel especial al este de Lima. Castillo está recluido en el mismo sitio a la espera del juicio por su maniobra contra el parlamento.

