¿Petro equipara decisión de Consejo de Estado sobre las alocuciones con carta de la CRC a medios?

Hay polémica por una carta que envió la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los medios de comunicación en la que pide acceder a información de consejos editoriales. A través de su cuenta en la red social X, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, cuestionó la decisión que se dio a conocer en la mañana de este viernes 10 de octubre.

Sin embargo, aunque el presidente de la República, Gustavo Petro, escribió un mensaje en su cuenta en la red social X respondiendo a lo escrito por Sánchez Cristo, equiparó lo ocurrido con la decisión del Consejo de Estado, que le puso límite a las alocuciones del mandatario.

“El Nobel de Paz es un merecido premio a la libertad. Y el mismo día conocemos esta carta que es lo más parecido a la censura”, había señalado en director de La W a través de X.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro dijo: “Se dirige esa carta a actuar de acuerdo al fallo que un magistrado del Consejo de Estado expidió para censurarme. No sé me censurará solamente a mí, sino a toda la prensa que use el espectro electromagnérico. Esa entidad ha rechazado mi delegado que envié constitucionalmente”.