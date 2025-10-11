Expresidenta peruana Dina Boluarte descartó buscar asilo tras su destitución
La Fiscalía abrió de inmediato dos investigaciones en su contra por lavado de activos y negociación incompatible, mientras la exmandataria asegura que permanecerá en el país.
La expresidenta peruana Dina Boluarte, destituida por el Congreso en un juicio político exprés, descartó que planee solicitar asilo, pese a las investigaciones que le abrió la fiscalía por presunto lavado de activos y otro delito.
La exmandataria de 63 años reapareció frente a su vivienda en el sur de Lima, para desmentir rumores de la prensa sobre su supuesta intención de refugiarse en otro país.
“Se ha estado indicando a través de los medios de comunicación que había buscado un asilo. Nada de ello es cierto”, afirmó ante los periodistas.
- Lea también: Fiscalía de Perú solicitó que se prohíba salir del país a destituida presidenta Dina Boluarte
En la madrugada de este viernes, Boluarte fue removida del cargo que ocupaba desde diciembre de 2022, tras ser sometida a un juicio político por “permanente incapacidad moral”.
El Congreso votó por unanimidad cuatro mociones de vacancia.
- Le puede interesar: Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú: trayectoria política y polémicas
Apenas perdió el fuero, la fiscalía activó dos investigaciones en contra de Boluarte: una por lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, cuando fue candidata a la vicepresidencia junto con Pedro Castillo. La otra causa es por “negociación incompatible con su cargo”.
A raíz de ello, la fiscalía elevó un pedido a la justicia para que le prohíba salir de Perú.
“Aquellos casos que están en investigación no soy responsable de ninguno de ellos. La calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país”, sostuvo Boluarte.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles