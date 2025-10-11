Internacional

Hamás no asistiría a la ceremonia para la firma del acuerdo de paz de Gaza

“No participaremos” en la firma oficial, declaró Hosam Badran, miembro del comité político.

Negociadores de Israel y Hamás anunciaron que seguirán conversaciones tras primera ronda “positiva”.

Hamás no participará en la ceremonia formal para la firma del acuerdo de paz de Gaza en Egipto, donde se espera que asistan altos funcionarios israelíes y estadounidenses, afirmó este sábado 11 de octubre, un dirigente del movimiento islamista palestino.

“No participaremos” en la firma oficial, declaró Hosam Badran, miembro del comité político, en una entrevista, y añadió que Hamás intervino en las negociaciones sobre el alto al fuego principalmente a través de los mediadores Catar y Egipto.

