“Hay que romper paradigmas”: Padre Torvic, sacerdote que triunfa en redes por su alegría y bailes

El padre Torvic, influencer que da reflexiones diarias y espirituales, además de consejos saludables y hace bailes trend en Tik Tok e Instagram, habló con W Fin De Semana y aseguró que se deben “romper paradigmas” con respecto a la Iglesia y la religión.

“Soy sacerdote, pero me gusta ver a un Dios cercano, uno alegre. Soy valluno, tengo la salsa en las venas. Entonces, dije, mostremos a un sacerdote alegre”, contó.

Acerca de su viralidad en redes sociales, expresó que, aunque hay comentarios buenos y malos, la mayoría de su comunidad lo ha recibido de la mejor manera.

“Las señoras, supercontentas, me decían que me seguían. En el ámbito del clero, para algunos es una novedad, pero hay que romper paradigmas y me tocó a mí”, afirmó.

¿Qué lo llevó a llevar su mensaje a las redes sociales?

Manifestó que hay muchas personas que viven tristes, que lloran y no pasan por buenos momentos. Por eso, decidió que sería bueno que vieran sus videos y escuchar su mensaje.

Conexión con los jóvenes

“Tengo un reto. La sociedad actual dice: ‘Dios sí, Iglesia no’. Yo les digo, eso es imposible porque se necesita la Iglesia para entender a Dios, de lo contrario tendrían una imagen tergiversada y subjetiva de Dios”, comentó.