Trump hablará ante el Parlamento israelí en visita por acuerdo de Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, hablará este lunes ante la Knéset (Parlamento israelí) durante su visita a Israel, en el marco del acuerdo para la liberación de rehenes y la retirada parcial de tropas israelíes de la Franja de Gaza acordado con el grupo islamista Hamás.

En un comunicado, la Knéset informó este domingo de que el presidente Trump será recibido mañana lunes en el Parlamento israelí por su presidente, Amir Ohana, y el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu.

Allí, el mandatario estadounidense se dirigirá al pleno de la Knéset “con motivo de la firma del acuerdo y el regreso de los rehenes”, informó la institución.

Trump se convierte así en el cuarto presidente de EE.UU. que habla ante el Parlamento israelí, después de que lo hiciesen Jimmy Carter (1979), Bill Clinton (1994) y George Bush (2008).

Durante la sesión especial que se celebrará en honor de la vista de Trump, Ohana, Netanyahu, y el líder de la oposición, Yair Lapid, también pronunciarán discursos en el Parlamento.

"Como parte de los preparativos para la visita presidencial, el edificio de la Knéset se iluminó con los colores de las banderas de Israel y Estados Unidos: azul, blanco y rojo", añadió la Knéset en su comunicación.

Tras su visita a Israel, Trump viajará a Egipto, donde participará en una cumbre internacional para “poner fin a la guerra” en la Franja de Gaza con la firma del plan de paz en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, que se celebrará el mismo lunes.

La cita contará con la participación de líderes de más de 20 países, de los cuales han confirmado, entre otros, el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el británico, Keir Starmer