Gobierno confirma que mantenimiento a SPEC no ha afectado suministro de gas

Durante la jornada de mantenimiento a la regasificadora SPEC, previsto entre el 10 y el 14 de octubre y que según el Ministerio de Minas y Energía llega al 69% de avance, el suministro de gas y energía se mantiene estable para el sector esencial e industrial en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (CACSSE), el mantenimiento avanza según el cronograma establecido y se proyecta que para mañana 14 de octubre al final del día el avance alcance el 85%, y que las labores concluyan sin contratiempos el próximo 15 de octubre a las 00:00 horas, momento en que culmina oficialmente el mantenimiento de la planta.

“El mantenimiento avanza dentro de los parámetros previstos y bajo un estricto control técnico. Se mantiene total normalidad en la prestación del servicio energético y en el abastecimiento de gas para los sectores esenciales e industriales del país”, aseguró la viceministra de Energía Karen Schutt.

El Ministerio de Minas también aseguró que durante el desarrollo del mantenimiento a la planta regasificadora, SPEC en Cartagena, se continuará realizando el seguimiento en tiempo real a las variables del sistema energético nacional, con la participación de Ecopetrol, ISA, la CREG, la UPME, el Consejo Nacional de Operación y el Centro Nacional de Despacho.