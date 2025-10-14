Corte Constitucional admite recusación contra Héctor Carvajal: sigue en espera reforma pensional

El futuro de fondo de la reforma pensional sigue en vilo luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional no tomara una decisión de fondo sobre el proyecto, y en cambio determinara admitir y entrar a estudiar una recusación contra uno de los magistrados.

Se trata de una recusación presentada por la senadora Paloma Valencia, mediante la cual solicitó que se aparte de la discusión al magistrado Héctor Carvajal al considerar que está comprometida su imparcialidad porque, indica, ya emitió concepto.

Lo anterior, debido a que como asesor de Colpensiones habría participado en los conceptos que esa entidad produjo sobre la constitucionalidad de la reforma pensional los cuales fueron enviados a la Corte Constitucional en su momento.

“Como soporte, anexé los dos contratos de prestación de servicios que el doctor Carvajal tuvo con Colpensiones y los respectivos informes de supervisión, donde el supervisor certificó que Héctor Carvajal rindió los referidos conceptos jurídicos”, señaló la senadora Paloma Valencia, quien indagó ante Colpensiones.

La Corte en su Sala Plena, determinó que la recusación es pertinente, por lo cual la admitió y designó como ponente de esta al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte y ponente además de fondo sobre la reforma pensional.

Luego de analizar las pruebas, el magistrado Ibáñez presentará ponencia durante las próximas salas con el fin de poner la discusión sobre la mesa ante la Sala Plena, frente a si Carvajal debe ser o no apartado del proceso.

En consecuencia, el futuro de fondo de la reforma sigue embolatado, en vista de que la recusación debe ser saldada primero antes de entrar a abordar si los vicios de trámite encontrados en el trámite del proceso fueron corregidos o no.

