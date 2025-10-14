Israel confirmó haber recibido otros cuatro cuerpos entregados por Hamás a la Cruz Roja

Vehículos de la Cruz Roja en camino para recuperar los cuerpos de palestinos retenidos por Israel el 14 de octubre de 2025. (Foto de Abdallah F.s. Alattar/Anadolu vía Getty Images)

Otros cuatro cuerpos de supuestos rehenes, entregados por el grupo islamista Hamás a la Cruz Roja dentro de la Franja de Gaza, fueron recibidos este martes 14 de octubre por el Ejército israelí y el Servicio de Inteligencia Militar (Shin Bet), según confirmaron las Fuerzas Armadas del país.

La Oficina del Primer Ministro de Israel, posteriormente, confirmó la recepción de los cadáveres de la Cruz Roja, que fueron trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Salud.

El Gobierno israelí aseguró que “todas las familias de los secuestrados” fueron informadas y “les acompañamos en este difícil momento”.

“Seguiremos actualizando la información con datos confiables según sea necesario”, concluyó el comunicado.

Previamente, la Cruz Roja había recibido de Hamás en la ciudad de Gaza los cuatro ataúdes con los cuerpos aparentemente de los rehenes.

Si se confirman sus identidades, ya serían ocho los restos mortales de rehenes entregados por Hamás a Israel y quedarían 20 aún en la Franja.

El Ejército israelí había confirmado hoy la identidad de cuatro muertos entregados por Hamás, los rehenes Guy Iluz y Bipin Joshi, así como otros dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún no han sido autorizados para su publicación.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a las familias de que sus seres queridos han sido devueltos para ser enterrados”, señaló un comunicado castrense, tras finalizar el proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en colaboración con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, de los cuerpos entregados el lunes por Hamás.

Le puede interesar: Trump anunció seis muertos en nuevo ataque contra supuesta lancha narco frente a Venezuela

Según indicó el Ejército, Guy Iluz resultó herido y fue secuestrado con vida por la organización islamista Hamás tras escapar del festival de música Nova hacia la zona de Tel Gama.

“Guy falleció a causa de sus heridas tras no recibir la atención médica adecuada mientras estuvo cautivo de Hamás. Tenía 26 años al momento de su muerte”, detalló.

Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23 años, fue secuestrado por Hamás desde un refugio en el kibutz Alumim. “Se estima que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra”, añadió el comunicado.

Escuche W Radio en vivo: