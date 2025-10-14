Más de 600 uniformados garantizaron la seguridad durante la semana de receso en Santa Marta/ Policía Metropolitana de Santa Marta.

Santa Marta

Más de 600 uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta fueron desplegados en zonas estratégicas y de alta afluencia brindando acompañamiento a más de 60 mil viajeros que ingresaron a la ciudad durante la semana de receso escolar.

Según el reporte de las autoridades, la jornada transcurrió en total normalidad, “con estas acciones, la Policía Nacional reafirma su compromiso de estar cada vez más cerca del ciudadano, velando por su seguridad y bienestar en todo momento,” Dijo el coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Por otro lado, la Policía del Magdalena indicó que por las vías magdalenenses entraron 61 mil vehículos, fueron impuestos 71 comparendos a motociclistas por no portar casco, otros 42 por manejar sin licencia de conducción, mientras que otros 17 por tener el seguro obligatorio vencido.