Once lesionados deja volcamiento de bus intermunicipal en la vía Candelaria – Cali
Uno de los pasajeros sufrió heridas de gravedad por lo que fue trasladado a un centro asistencial.
Candelaria
Un bus de la empresa Sultana del Valle sufrió un volcamiento en la madrugada de este martes 14 octubre sobre la doble calzada Candelaria – Cali sentido norte – sur, dejando once personas lesionadas, una de ellas de gravedad, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.
Según el reporte de las autoridades, el vehículo perdió el control y se salió de la vía, impactando contra un árbol.
La Alcaldía de Candelaria informó que ya se iniciaron la investigación correspondiente para establecer las causas del hecho.