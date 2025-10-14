Regiones

Por presuntos incumplimientos en educación, comunidad indígena bloqueó vía San José de Uré-Montelíbano

Los líderes de la manifestación solicitan la instalación de una mesa de trabajo con funcionarios de las carteras de Educación de San José de Uré y del departamento de Córdoba.

Elizabeth Sermeño López

En reclamo a presuntos incumplimientos en materia educativa, miembros de la comunidad indígena Zenú adelantan un cierre parcial de la vía que comunica a los municipios de San José de Uré y Montelíbano, a la altura del corregimiento La Dorada.

Según indicaron los líderes de la manifestación, esta medida obedece a presuntos atrasos en gestiones propias de las secretarías de Educación del municipio y el departamento de Córdoba, entre ellas, la presencia de etnoeducadores en los planteles educativos.

Entre sus peticiones, la comunidad también señala la instalación de una mesa de trabajo con delegados de las carteras educativas, y representantes de la Personería y la Defensoría del Pueblo, como garantes del proceso. Asimismo, piden la renuncia del actual secretario de Educación de San José de Uré.

Por el momento, la protesta se mantiene de forma pacífica, sin embargo, los manifestantes instan a los entes gubernamentales a atender sus solicitudes, debido a que aseguran que se estaría vulnerando el derecho a la educación de decenas de estudiantes.

