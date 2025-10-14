TGI pidió considerar construcción de regasificadora en La Guajira para superar déficit de gas

Tras el anuncio de Ecopetrol de desarrollar un proyecto de regasificación en Coveñas, argumentando que esta alternativa representa los menores riesgos constructivos, más eficientes y con menor tiempo de entrada en operación, TGI reiteró su disposición de continuar adelante con el proyecto de construcción de la planta regasificadora Ballenas en La Guajira.

Puede leer: Asoenergía mantiene alertas por posible racionamiento de energía en la Costa

TGI advirtió que, de acuerdo con las cifras oficiales de Gestor del Mercado de gas natural, el país enfrentará un déficit proyectado de 117 millones de pies cúbicos diarios a octubre de 2026 y que aumentaría, según la Transportadora de Gas Internacional, a 220 millones de pies cúbicos diarios hacia finales de 2027, lo que no sería cubierto con el proyecto anunciado por Ecopetrol en Coveñas que entregaría 110 MPCD al sistema nacional de transporte en el primer trimestre de 2027.

“Para la segunda fase en la que se entregarían hasta 400 MPCD en 2030 a través de la conversión del hoy oleoducto ODC, se requieren cuatro estaciones compresoras con cerca de 58.200 caballos de potencia, lo que supone diseño e ingeniería, fabricación de equipos, modificaciones o solicitudes de licencias y construcción de instalaciones, más la consecución de compresores y la habilitación regulatoria para su funcionamiento”, señaló TGI en un comunicado.

La Transportadora de Gas Internacional, aseguró también que el país necesita soluciones más inmediatas con visión de largo plazo para abastecer al país del gas necesario entre los años 2027 y 2030, por lo que aseguró que, tras realizar estudios internacionales de ingeniería, la construcción de la plata regasificadora en La Guajira otorgaría ventajas como: La Disponibilidad de Unidad Flotante de Regasificación y Almacenamiento, que estará disponible en diciembre de 2026, lo que según la empresa, representa una ventaja competitiva para entrar en operación en enero del 2027.

Puede leer: Crece la preocupación de los industriales por suministro de gas natural hasta el 14 de octubre

Señaló TGI que otra de las ventajas sería la nueva Infraestructura submarina de conexión en menor tiempo, la infraestructura existente hacia el interior del país y la reducción que tendrían los usuarios en facturas de al menos el 20% frente a los precios actuales.