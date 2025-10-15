Corte deja en firme rechazo a pruebas pedidas por ‘Pipe Tuluá’: se acerca decisión sobre extradición

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó de fondo y de forma definitiva la solicitud de varias pruebas pedidas por Andrés Felipe Marín ‘Pipe Tuluá’, para que sean analizadas dentro del trámite en el que se evalúa si es extraditado o no a Estados Unidos.

El alto tribunal rechazó los argumentos presentados por el abogado de ‘Pipe Tuluá’ con los cuales buscaba revocar la decisión de primera instancia, en donde se negaron varias pruebas con las que buscaba evitar la extradición alegando que no se le podría juzgar dos veces por los mismos hechos, entre otros motivos.

Para la Sala Penal de la Corte, magistrado ponente Gerson Chaverra, las pruebas solicitadas evidentemente resultan impertinentes, porque ya se estableció plenamente la identidad de ‘Pipe Tuluá’, y no era necesario oficiar a la ONU para obtener “insumos” que permitieran fijar parámetros de respeto a los derechos humanos, en caso de ser extraditado.

De hecho, para la Corte Suprema, la defensa de ‘Pipe Tuluá’ quiso acudir al recurso de reposición como una forma de corregir sus “yerros” en la argumentación durante primera instancia.

“El disenso no condensa argumento alguno orientado a evidenciar yerros fácticos o jurídicos de la decisión censurada y, la Sala tampoco los advierte, pues, al no haberse satisfecho las exigencias de pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad que rigen las solicitudes probatorias en el trámite de extradición, las pruebas solicitadas debían negarse” se determinó.

