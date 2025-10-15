Desarticulan banda dedicada al ‘paseo millonario’ en el norte de Bogotá

Bogotá

Las autoridades en seguridad de Bogotá, anunciaron la captura en flagrancia de tres delincuentes dedicados al robo de personas mediante la modalidad de ‘paseo millonario’. Los hombres, quedaron al descubierto cuando robaban 40 millones de pesos a una persona que acababa de salir de una zona de rumba en la ciudad.

Exactamente, los hechos se presentaron en la Zona T cuando la víctima, que se encontraba en un bar, al salir cogió un taxi para dirigirse hacia su casa, pero en el trayecto fue sometido con sustancias tóxicas y fue despojado de sus pertenencias.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue secuestrada por cerca de 19 horas en una vivienda, en la localidad de Suba, donde estos delincuentes lo mantuvieron bajo el efecto de estas sustancias para obtener información de sus cuentas y así realizar retiros y transferencias millonarias. Los hombres intentaron huir, pero fueron interceptados y capturados.

“Este delito antes se clasificaba como hurto agravado en la ciudad y dada su gravedad y la facilidad con la que los delincuentes enfrentaban ante la justicia un comportamiento tan absolutamente criminal y violento como quitarle la libertad a alguien, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General han hecho un trabajo importante en lograr caracterizar estos comportamientos criminales como secuestros extorsivos. Por esta razón buscaremos con la Fiscalía que estos criminales se enfrenten a la máxima pena que permita la ley”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Estos tres delincuentes habrían participado en al menos 10 robos bajo la misma modalidad. Es de resaltar que estas personas presentan anotaciones por homicidio y hurto calificado y agravado.

Así mismo, durante el procedimiento fueron incautados 3 celulares, dinero en efectivo y fue inmovilizado el taxi que era utilizado para robar.