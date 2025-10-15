Internacional

Israel entregó a Gaza los restos de otros 45 palestinos, según informó Hamás

En virtud del acuerdo de alto al fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, Israel debe entregar los cuerpos de 15 palestinos por cada israelí fallecido que Hamás le entregue.

Traslado de víctimas del conflicto en Gaza. Foto: Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images)

Traslado de víctimas del conflicto en Gaza. Foto: Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Israel devolvió el miércoles a Gaza los restos de 45 palestinos, lo que eleva el número total entregado a 90 personas, informó el Ministerio de Salud de este territorio controlado por Hamás.

El lunes, Hamás entregó los restos de tres rehenes israelíes y uno nepalí para ser repatriado, y el martes otros tres israelíes y un cuerpo aún sin identificar que, según el ejército, no era de ninguna de las personas que figuraban en la lista de rehenes fallecidos.

