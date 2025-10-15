Israel entregó a Gaza los restos de otros 45 palestinos, según informó Hamás

Israel devolvió el miércoles a Gaza los restos de 45 palestinos, lo que eleva el número total entregado a 90 personas, informó el Ministerio de Salud de este territorio controlado por Hamás.

El lunes, Hamás entregó los restos de tres rehenes israelíes y uno nepalí para ser repatriado, y el martes otros tres israelíes y un cuerpo aún sin identificar que, según el ejército, no era de ninguna de las personas que figuraban en la lista de rehenes fallecidos.

