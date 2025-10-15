La SAE se pronuncia sobre apartamento que habría usado Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se refirió a la polémica por la revelación de una serie de chats que involucran a Miguel Quintero con un inmueble administrado por la entidad y al que supuestamente tendría acceso el hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

La entidad advirtió que el lujoso apartamento ubicado en El Poblado fue objeto de extinción de dominio dentro de un proceso relacionado con narcotráfico y negó que exista algún documento que certifique que Miguel Quintero tuviera autorización para usarlo.

A través de un comunicado, la SAE aseguró que “la entidad solicitó información a la administración del edificio Sierralta y hasta la fecha, no ha dado respuesta al requerimiento”.

En las conversaciones reveladas por Noticias Caracol, el mayor de los Quintero Calle, aseguraba que la propiedad le había sido entregada para sostener reuniones privadas, sin embargo, la SAE insiste en que el inmueble, que administra desde el 2003, está desocupado desde el 2022 y que con Miguel Quintero no hay relación contractual o cesión del inmueble.

🚨 #Atención



Ante las noticias difundidas en medios de comunicación y redes sociales que mencionan al señor Miguel Quintero Calle en relación con un apartamento ubicado en el edificio Sierraalta de Medellín, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informa 👇🏽… pic.twitter.com/AXiyMyu41s — Sociedad de Activos Especiales (@activosSAE) October 15, 2025

Los chats también involucran a Jorge Liévano, exgerente de Metroparques, Álvaro Villada y Sebastián Ortega y hacen parte de una serie de testimonios que están en poder de la Fiscalía, que deberá determinar si son suficientes para abrir una investigación formal contra el hermano del exalcalde de Medellín.