Mantenimiento de la planta de regasificación SPEC en Cartagena terminó sin contratiempos

De acuerdo con lo informado por la Planta Regasificadora Sociedad Portuaria el Cayao, SPEC, el mantenimiento de la infraestructura se cumplió según el cronograma previsto y para este viernes, 17 de octubre, llegará de Estados Unidos un buque metanero con cerca de 70.000 metros cúbicos adquiridos por los usuarios de esta infraestructura para respaldar el sistema de generación de energía eléctrica y de gas natural.

“Gracias a la coordinación anticipada con los usuarios de la infraestructura, autoridades del sector energético y al compromiso de nuestro equipo humano, contratistas y proveedores, logramos cumplir con el cronograma establecido y reestablecer los servicios de regasificación de manera segura y eficiente”, afirmó José María Castro, gerente general de SPEC LNG.

De acuerdo con lo informado por la planta, el proceso de mantenimiento que se realizó entre el 10 y el 14 de octubre no generó ningún traumatismo a la industria energética y tampoco en el suministro de gas para el sector esencial e industrial en todo el país.

"El GNL regasificado en SPEC LNG ha permitido respaldar más del 60% de la generación térmica a gas del país y ha representado más del 30% de la demanda nacional de gas. Los trabajos realizados mantienen la infraestructura en óptimas condiciones para seguir brindando el respaldo que requiere el sistema energético del país", señaló la Planta en un comunicado.

De acuerdo con lo informado por la planta, esta terminal mantiene una confiabilidad del 99% y desde el inicio de su operación, en diciembre de 2016, ha recibido más de 9.500.000 metros cúbicos de gas natural licuado a través de 152 buques metaneros, y la entrega de cerca de 190.000 millones de pies cúbicos de gas natural para el sector térmico y no térmico.