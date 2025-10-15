UNGRD destinará $4.000 millones para puentes peatonales en la Sierra Nevada de Santa Marta

Santa Marta

La UNGRD anunció una inversión de $4.000 millones para la construcción y mantenimiento de puentes peatonales que garanticen pasos seguros en zonas de riesgo en la Sierra Nevada de Santa Marta. La entidad anunció visitas técnicas a los puntos críticos y la estructuración de un convenio interinstitucional para hacer mantenimiento y construcción de los mismos.

Asimismo, se reforzará las capacitaciones en gestión del riesgo, formación de bomberos indígenas como primeros respondientes ante emergencias. De forma paralela, el programa Entretejidos impulsará el liderazgo de mujeres indígenas y reconocerá el conocimiento ancestral como pilar fundamental en la prevención de desastres.

“La Sierra Nevada es el corazón del mundo y también una de las zonas más expuestas al cambio climático. Venimos a trabajar con los cuatro pueblos que la habitan, a escuchar sus voces y a construir soluciones conjuntas que protejan la vida, el territorio y la cultura”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.