Cámara aprobó Presupuesto 2026 con recorte a la Defensoría y más recursos para el DAPRE

La plenaria de la Cámara aprobó este miércoles, 15 de octubre, el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2026 presentado por el gobierno Petro, con un recorte de $150.000 millones a la Defensoría del Pueblo y $300.000 millones adicionales para la el DAPRE. La votación quedó 74 por el Sí y 24 No.

Al proyecto le hace falta solo un debate en la plenaria del Senado, que se espera se lleve a cabo este jueves 16 de octubre a las 9:00 de la mañana, luego de que se avanzara en la aprobación de la ponencia y se levantará la sesión por falta de quórum este miércoles.

De aprobarse en ambas plenarias, el proyecto va a conciliación, por eso, habrá que esperar a las modificaciones que puedan hacerse en el Senado.

Es de recordar que el Presupuesto total quedó por $546.9 billones, luego de que en los primeros debates en las comisiones económicas se lograra un consenso para reducir el monto en $10 billones.

Ese acuerdo se sostuvo hasta estos debates en las plenarias, aunque algunos cambios han generado molestias entre los congresistas. Incluso, se sabe que la estrategia de la oposición es negar el proyecto en el Senado para que el Gobierno tuviese que decretarlo, tal cual salió del debate en las comisiones económicas.

Ahora, continúa la preocupación sobre el trámite de la ley de financiamiento o reforma tributaria. Y es que pese a que se logró reducir el monto, el PGN todavía está desfinanciado en $16 billones, sobre los cuales no hay claridad de dónde van a salir. El Gobierno confía que sea de la nueva tributaria.