Congreso de Brujería: el evento de Comfama que ha generado incomodidad en Medellín

Entre el 17 y 18 de octubre, la caja de compensación familiar antioqueña Comfama realizará en Medellín el Congreso de Brujería, una actividad cultural que pretende conmemorar los 50 años del Congreso Mundial de Brujería que lideró en Bogotá Simón González, hijo del filósofo Fernando González.

La actividad ha generado opiniones divididas entre la ciudadanía. Por una parte, hay quienes celebran el espacio para la diversidad; sin embargo, en redes sociales se han multiplicado los mensajes de afiliados que rechazan el evento y han manifestado su desacuerdo con la destinación de recursos económicos para el mismo.

Señores Comfama, que pena pero los recursos parafiscales son de los trabajadores y son públicos.



“Los recursos parafiscales tienen carácter público, aunque no hacen parte del presupuesto nacional; deben ser administrados conforme a los principios de la función pública.”



Corte… https://t.co/YJVhwn7zJ0 — Daniel Sanín (@DanielSanin) October 16, 2025

A través de un comunicado, Comfama, que es la tercera caja de compensación familiar con mayor número de afiliados en el país, defendió el congreso y advirtió que es una oportunidad para celebrar la diversidad de creencias y de culturas.

En el texto, la entidad advirtió que no cancelará la agenda y que, con su enfoque, pretende darle lugar a “prácticas ancestrales y cotidianas alrededor de la espiritualidad de nuestro país”.

Comunicado oficial | Comfama:



Conmemoramos 50 años del Congreso Mundial de Brujería (Bogotá, 1975) en el Claustro Comfama con la Corporación Otraparte.



Presentamos una agenda para ampliar miradas: conversaciones, alabaos del Pacífico, danzas chocoanas y guajiras, gastronomía,… pic.twitter.com/vXPKrkuPTB — Comfama (@Comfama) October 15, 2025

Comfama insiste en que el objetivo es “ampliar miradas, promover la comprensión de la diferencia y desmitificar la espiritualidad de culturas menos conocidas en nuestra región”. Dentro de la programación habrá charlas, danzas chocoanas, alabaos del Pacífico y una conversación sobre La Bruja, obra de Germán Castro Caycedo.