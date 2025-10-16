Gobierno cambiará requisitos para nombrar a SuperSociedades y SIC: a dedo y sin invitación pública

La W conoció en primicia el borrador de decreto con el que el Gobierno busca cambiar los requisitos, exigencias y procedimiento para nombrar y remover al Superintendente Financiero, de Sociedades y de Industria y Comercio. Según varias fuentes, estos nuevos parámetros le quitarían la objetividad a la elección de estos funcionarios.

Según este borrador de decreto, ya no tendrían que tener 10 años de experiencia relacionada en el cargo, sino solo 5 años o 7 años.

Tampoco sería necesario que tuviera una maestría afín a las funciones y puede tener cualquier profesión.

Lo que más llama la atención es que ya no será requisito obligatorio que el presidente hiciera una invitación pública para que todas las personas que quieran se postulen.

“Se hace necesario ajustar el procedimiento de invitación pública de manera que resulte siendo una facultad del Presidente de la República, pues no existe razón para consagrar procedimientos obligatorios especiales que deba seguir el nominador, cuando conserva la facultad de provisión y retiro de todos los Superintendentes sin ninguna limitación temporal”, se lee en la memoria justificativa del proyecto.

Es decir, están eliminando algunas recomendaciones que hizo la OCDE para poder acceder a este organismo internacional.

Hay que mencionar que actualmente, en el Consejo de Estado se estudia una demanda de nulidad del nombramiento de Cielo Rusinque en la Superintendencia de Industria y Comercio que señala que no cumpliría los requisitos. Algunos expertos sugieren que este decreto podría beneficiarla si el alto tribunal le da la razón a la demanda.