Presidente de Ecopetrol no descarta que Monómeros sea aliado de la petrolera

Durante su participación en el II congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Cartagena, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se refirió a Monómeros y abrió la puerta a una posible alianza estratégica una vez recupere su estabilidad.

Explicó que, una vez surtido dicho proceso, la petrolera podría convertirse en el operador de la empresa de fertilizantes.

“No descarto que una Monómeros recuperada, actualizada, habilitada para hacer el gran productor de fertilizantes en el país, sea un aliado importante en su momento de Ecopetrol”.

Asimismo, precisó que si “en algún momento, por la condición que hoy tiene Monómeros de intervención de un órgano de control de inspección, control y vigilancia del estado, podría pensarse en una liberación a partir de que el Estado tome el control de la compañía y luego Ecopetrol pueda ser el operador de ese activo”.

Finalmente, agregó que la empresa Petroquímica del vecino país “sigue siendo estratégica como demandante de gas natural”.

