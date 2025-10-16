Procuraduría alerta e indaga por hacinamiento y fallas en alimentación en cárceles del Cesar
El ente de control solicitó planes concretos para superar las fallas actuales, así como los procesos de manejo y transporte de alimentación.
La Procuraduría General de la Nación alertó por las condiciones de hacinamiento, problemas en atención en salud, alimentación e infraestructura y solicitó los planes de mejora que se han implementado tras una mesa de seguimiento que fue instalada.
Dentro de la información que fue requerida se encuentran los procesos contractuales para el manejo y transporte de alimentación; al mismo tiempo exigió que se garanticen las condiciones de salud de los privados de la libertad, particularmente en atención especializada y mental.
“También, la Regional Cesar busca conocer el estado de los convenios, traslados y ejecución presupuestal y los avances en la construcción de centros de atención transitoria”, agregó el ente de control.
En el mismo requerimiento, el Ministerio Público también señaló su interés de conocer los proyectos de infraestructura para reducir el hacinamiento en las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata.