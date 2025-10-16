Publican pliegos definitivos de la licitación para escoger nuevo operador de TransMiCable
Con el proceso, se garantiza un cambio de operador sin afectar ni interrumpir la prestación del servicio que beneficia a cerca de 25.000 habitantes de Ciudad Bolívar cada día.
Está lista en la plataforma SECOP II la resolución de apertura y de los pliegos definitivos para la selección objetiva que contratará la operación del TransMiCable en la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá.
Así las cosas, en el calendario quedó establecido que el 17 de octubre serán las audiencias de riesgos y aclaración de prepliegos.
Además, hasta el 28 de octubre se recibirán observaciones a los pliegos definitivos y el 25 de noviembre finalizará el proceso con la audiencia de recepción del sobre único de propuestas.
Finalmente, el 19 de diciembre, TransMilenio encabezará la audiencia pública de adjudicación.
Con esto, se da cumplimiento al pacto propuesto por la Administración Distrital y avalado por el Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual establece “la obligación de contratar un nuevo operador mediante un proceso de selección objetiva, garantizando un manejo eficiente, transparente y conforme a la ley”.
