Capturaron a tres personas por robo de vehículo en el occidente de Bogotá

Bogotá

La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos a la Estación de Policía Kennedy, capturó en flagrancia a dos hombres y una mujer implicados en el robo de un vehículo de servicio de plataforma digital.

Los hechos se presentaron cuando el conductor aceptó un servicio solicitado por tres pasajeros en el barrio Castilla. Minutos después, fue intimidado con un arma de fuego y despojado de su vehículo, siendo abandonado en el sector de Visión Colombia.

La víctima denunció y se activaron las labores de patrullaje de los uniformados. De inmediato se activó el ‘plan candado’, permitiendo ubicar e interceptar el automotor en movimiento en la carrera 78 #8B.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron un arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el ilícito y recuperaron el vehículo hurtado, el cual fue entregado a su propietario.

El coronel Álvaro Enríquez Mora Rodríguez, comándate de seguridad ciudadana N. 3, informó que “los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y por orden del juez de control de garantías tienen medida de aseguramiento intramural por los delitos de hurto, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego".

La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la línea 123 o con el cuadrante más cercano.