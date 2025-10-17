Inicia el camino de Colombia en el Mundial Sub-17 femenino: así es el calendario de la ‘Tricolor’

Un nuevo Mundial Sub-17 en donde Colombia dice presente. La novena edición de esta cita orbital comienza este viernes 17 de noviembre en Marruecos.

Es la primera vez que se jugará en territorio africano, todos los juegos se disputarán en Rabat.

Las dirigidas por el técnico Carlos Paniagua integran el grupo E en compañía de: España, Costa de Marfil y Corea del Sur.

¿Cómo se jugará el Mundial Sub-17 femenino?

Es la primera vez que esta Copa tendrá 24 selecciones en competencia, esto con el objetivo de fomentar el desarrollo de las selecciones femeninas juveniles en el mundo.

Serán seis grupos con cuatro equipos, avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

¿Cómo le ha ido a Colombia?

La mejor participación de la Selección nacional en este Mundial fue en 2022, cuando cayeron por penales contra España y se quedaron con el subcampeonato.

En el resto de participaciones el equipo colombiano ha quedado afuera en primera fase: 2008, 2012, 2014, 2018 y 2024.

¿Cuándo juega Colombia?