Murió niña de 9 años impactada por una bala perdida en Cartagena

Hay consternación en Cartagena luego de confirmarse el fallecimiento de Gretel Sofía Maestre tras recibir una bala perdida en la cabeza mientras se encontraba en la terraza de su vivienda con su familia en el barrio Villa Fany el pasado domingo en horas de la noche.

La menor permanecía desde entonces bajo pronóstico reservado en la UCI del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, desde donde sus familiares hacían cadenas de oración y plegarias para su recuperación.

La alcaldía de Cartagena lamentó la muerte de la menor y envió un mensaje de condolencia a sus familiares, al tiempo que recordó que se mantiene una recompensa de 40 millones de pesos a quien brinde información que permita la captura del accionante del arma.

Entre tanto, la policía metropolitana continúa con la investigación para establecer las posibles hipótesis que desencadenaron en el lamentable hecho.