Galán había alertado a Petro sobre hechos de violencia en Bogotá: el diálogo fue priorizado

En medio de una rueda de prensa, el alcalde Carlos Fernando Galán hizo un recuento de los hechos violentos que se vivieron en las últimas horas en la capital del país, protagonizados por encapuchados y algunos indígenas que llegaron hace ocho días a Bogotá.

El mandatario local confirmó que, en días pasados, le había alertado al presidente Gustavo Petro sobre la difícil situación de orden público en la ciudad:

“Durante la semana, debo decir, tuve comunicación con el presidente de la República. El mismo jueves tuve comunicación con el presidente en la Casa de Nariño y allí le manifesté: ‘presidente, lo que está ocurriendo en Bogotá es grave, hay unos hechos de intimidación que evidentemente están organizados de manera muy bien planeada y nosotros, como instituciones, tenemos la obligación de actuar para proteger a la ciudadanía y el orden público’”.

Tras esta alerta, la respuesta del presidente Petro fue priorizar el diálogo ante cualquier acción.

“El presidente me manifestó: ‘alcalde, privilegiemos el diálogo y no apelemos todavía al uso de la fuerza’”, agregó Galán.

Sumado a esto, Galán confirmó que ya tuvo diálogo con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a quien presentará una denuncia por terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, concierto para delinquir, afectación a sistema de transporte, entre otros.

“La Fiscalía ahora debe investigar e identificar a los responsables de estos hechos a la mayor brevedad, quienes pedimos sean investigados. (…) Lo que ocurrió no fue un hecho de protesta, sino una acción coordinada y planeada para intimidar a los bogotanos", agregó Galán.

Policías heridos en medios de los bloqueos en la Avenida El Dorado

El alcalde Galán confirmó que los cuatro uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden que resultaron heridos con flechas están fuera de peligro.

De igual forma, el general, Herbert Benavidez, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá visitó a los policías heridos para brindar apoyo y dar un mensaje de respaldo y solidaridad.

