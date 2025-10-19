Procurador respalda a Petro y pide a Estados Unidos presentar evidencias de sus acusaciones

El procurador General Gregorio Eljach se pronunció ante el duro mensaje del presidente Donald Trump en contra del presidente Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense calificó como un líder del narcotráfico.

Eljach expresó su rechazo por esas afirmaciones y pidió que se presenten las pruebas para tan serias acusaciones provenientes del gobierno norteamericano.

“Debería conocerse alguna evidencia fáctica, que no la creo, para hacer tan semejante radical afirmación contra un presidente de un estado que funciona en democracia”, dijo el jefe del ente de control.

El procurador asimismo recordó que el presidente Gustavo Petro representa la unidad nacional, por ende, merece respeto y también toda la solidaridad por las acusaciones recibidas.

¿POR QUÉ SE DESATÓ LA CRISIS?

Esta nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara, amparado en un informe de RTVC, que había muerto un pescador colombiano inocente en uno de los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas de transportar droga.

Además, acusó al gobierno de Trump de haber perpetrado ese ataque, en el mes de septiembre, en aguas colombianas, por lo que calificó lo ocurrido como una violación a la soberanía.

La respuesta de Trump, horas después este domingo 19 de octubre, fue implacable. Por medio de su plataforma Truth Social, señaló al presidente Gustavo Petro de ser uno de los líderes del narcotráfico y de no hacer esfuerzos en combatir a los narcotraficantes, congelando además la ayuda económica destinada a Colombia para la lucha contra las drogas y abriendo la puerta a intervenir embarcaciones en operaciones directas de Estados Unidos, sin dejar muy claro si eso se haría en aguas colombianas incluso.

Escuche W Radio en vivo: