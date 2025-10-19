W Fin de SemanaW Fin de Semana

¿Qué se sabe del pescador colombiano que habría muerto en bombardeo de EE.UU? Habla Hollman Morris

Hollman Morris, director de RTVC, se refiere en W Fin de Semana a lo que se conoce de la embarcación que fue atacada en el Caribe por Estados Unidos el pasado mes de septiembre, la cual, según reveló ese medio, no pertenecería a narcotraficantes sino a un pescador.

10:30

Lancha atacada por Estados Unidos (AFP) / Hollman Morris (Colprensa - Juan Páez)

