Así está el grupo de la Selección Colombia Sub-17 tras su debut en el Mundial de Marruecos

Selección Colombia Sub-17 antes del encuentro ante España en el Mundial de Marruecos 2025. FOTO: Jonathan Moscrop/FIFA / Jonathan Moscrop - FIFA

La Selección Colombia Femenina Sub-17 sufrió una dura derrota en su debut en el Mundial de Marruecos 2025. El equipo dirigido por Carlos Paniagua fue superado ampliamente por España, que se impuso 4-0 y dejó a las colombianas en el último lugar del Grupo E.

Con este resultado, Colombia quedó en el último lugar del grupo, sin puntos y con una diferencia de gol de -4. En el otro partido de la jornada, Corea del Sur y Costa de Marfil empataron 1-1.

Así está el Grupo de Colombia en el Mundial Sub-17 tras la derrota ante España:

Posición Selección Puntos Diferencia de gol 1 España 3 +4 2 Corea del Sur 1 0 3 Costa de Marfil 1 0 4 Colombia 0 -4

¿Qué viene para la Selección Colombia tras la derrota ante España?

La próxima presentación de la Selección Colombia será el miércoles 22 de octubre a las 2:00 p.m. (hora colombiana) frente a Costa de Marfil en el Campo 2 de la Academia Mohammed VI.

Escuche W Radio en vivo aquí: