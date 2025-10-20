Deportes

Así está el grupo de la Selección Colombia Sub-17 tras su debut en el Mundial de Marruecos

El combinado ‘tricolor’ fue superador por España en su primera salida en Marruecos.

Selección Colombia Sub-17 antes del encuentro ante España en el Mundial de Marruecos 2025. FOTO: Jonathan Moscrop/FIFA

Fabian Macias

La Selección Colombia Femenina Sub-17 sufrió una dura derrota en su debut en el Mundial de Marruecos 2025. El equipo dirigido por Carlos Paniagua fue superado ampliamente por España, que se impuso 4-0 y dejó a las colombianas en el último lugar del Grupo E.

Con este resultado, Colombia quedó en el último lugar del grupo, sin puntos y con una diferencia de gol de -4. En el otro partido de la jornada, Corea del Sur y Costa de Marfil empataron 1-1.

Así está el Grupo de Colombia en el Mundial Sub-17 tras la derrota ante España:

PosiciónSelecciónPuntosDiferencia de gol
1España3+4
2Corea del Sur10
3Costa de Marfil10
4Colombia0-4

¿Qué viene para la Selección Colombia tras la derrota ante España?

La próxima presentación de la Selección Colombia será el miércoles 22 de octubre a las 2:00 p.m. (hora colombiana) frente a Costa de Marfil en el Campo 2 de la Academia Mohammed VI.

