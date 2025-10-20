Así está el grupo de la Selección Colombia Sub-17 tras su debut en el Mundial de Marruecos
El combinado ‘tricolor’ fue superador por España en su primera salida en Marruecos.
La Selección Colombia Femenina Sub-17 sufrió una dura derrota en su debut en el Mundial de Marruecos 2025. El equipo dirigido por Carlos Paniagua fue superado ampliamente por España, que se impuso 4-0 y dejó a las colombianas en el último lugar del Grupo E.
Con este resultado, Colombia quedó en el último lugar del grupo, sin puntos y con una diferencia de gol de -4. En el otro partido de la jornada, Corea del Sur y Costa de Marfil empataron 1-1.
Así está el Grupo de Colombia en el Mundial Sub-17 tras la derrota ante España:
|Posición
|Selección
|Puntos
|Diferencia de gol
|1
|España
|3
|+4
|2
|Corea del Sur
|1
|0
|3
|Costa de Marfil
|1
|0
|4
|Colombia
|0
|-4
¿Qué viene para la Selección Colombia tras la derrota ante España?
La próxima presentación de la Selección Colombia será el miércoles 22 de octubre a las 2:00 p.m. (hora colombiana) frente a Costa de Marfil en el Campo 2 de la Academia Mohammed VI.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles