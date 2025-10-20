Economía colombiana creció 2% en agosto de 2025

Según el Dane, el Indicador de Seguimiento a la Economía mostró un aumento en actividades como comercio, transporte y servicios.

Este indicador, publicado por el Dane, tiene como fin proporcionar una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo y mostró un crecimiento de 1,98% en agosto de 2025, frente al 1,4% registrado en el mismo periodo del año anterior.

No obstante, frente a julio de 2025, este indicador registró una caída mensual de -2,10%, lo que representa un menor ritmo productivo durante agosto, frente al mes inmediatamente anterior.

Comercio, transporte, servicios, educación, salud, fueron los principales sectores jalonadores de la economía, según lo revelado por el Dane, mientras que actividades primarias, como la agricultura y minería, cayeron en 2,04%, afectadas por la menor producción minera y agrícola.