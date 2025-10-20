Santa Marta vivió las elecciones a Consejos de Juventudes en total tranquilidad

Santa Marta

En el marco de las elecciones a los Consejos de Juventud que se realizaron en el país, más de 700 uniformados custodiaron los comicios en Santa Marta y municipios aledaños. Asimismo, la administración distrital garantizó las condiciones para el normal desarrollo de esta jornada, para la cual 139.800 jóvenes entre los 14 y 28 años estaban aptos para votar.

“Garantizar el derecho y el deber de nuestros jóvenes con la democracia, es un aporte importante para la construcción de una sociedad más justa, por eso dispusimos de todo lo necesario para que esta jornada se llevara a cabo con éxito y en tranquilidad”, dijo el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo.

Le

Por su parte el secretario de Gobierno, Camilo George Díaz, entregó un balance de la jornada que se llevó a cabo en la ciudad, “se desarrolló la jornada con cero incidentes, sin ningún tipo de alteración al orden público, sin ningún tipo de incidencia adicional a la participación ciudadana en los 70 puestos dispuestos en Santa Marta, tanto en la zona urbana como rural”, precisó.