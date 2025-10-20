​Presidente de la Cámara revela aspiraciones a la gobernación del Valle y lanza nuevo movimiento

El parlamentario aclaró que no se trata de una fractura dentro de la colectividad, sino que, con su iniciativa, busca impulsar nuevos liderazgos.

En un nuevo intento por desmarcarse aún más de Dilian Francisca Toro, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, anunció este lunes la creación de La Nueva U, un movimiento político dentro del mismo partido que comparte con la mandataria y con el que espera fortalecer su liderazgo en la región, ya sea desde la Gobernación del Valle o la Alcaldía de Cali.

“Hoy acaba de nacer la Nueva U y nosotros lo vamos a liderar con altura, con gallardía, con cifras, con datos”, indicó.

Cuestionó que por más de diez años el mismo equipo político de Toro haya estado al frente del departamento sin cumplirle a la población, según el parlamentario, especialmente en materia de seguridad, infraestructura, turismo y desarrollo del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

“Lo que queremos, no solamente, es identificar ese importante descontento que hay, del cansancio sobre Dilian Francisca Toro en su gobierno bastante mediocre y ahí es donde queremos nosotros entrar a ayudar a resolver los problemas estructurales que tiene nuestro bello departamento”, señaló.

López aclaró que no se trata de una fractura dentro de la colectividad, sino que, con su iniciativa, busca impulsar nuevos liderazgos.

“No aguantamos más, estamos cansados y la nueva U lo que quiere representar es esa transición generacional con resultados, con hechos y con transparencia”, agregó.

Tampoco descartó participar en las próximas elecciones al Congreso y aseguró que espera que la dirigencia del Partido de la U reciba con buenos ojos su movimiento.