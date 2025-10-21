Arma incautada por la Armada en el Amazonas pertenecería a la Policía de Ecuador

Unidades de la Armada de Colombia sostuvieron un combate con integrantes del Grupo Armado Organizado Residual “Comandos de Frontera – Coordinadora Bolivariana”, en la vereda Nueva Granada, en el departamento del Amazonas.

Durante el enfrentamiento se incautaron dos toneladas de marihuana, armamento y dinero en efectivo.

67 costales con aproximadamente 2.000 paquetes rectangulares con características similares a la marihuana.

Un arma de fuego.

24 cartuchos calibre 9 milímetros.

1 proveedor.

25 millones de pesos en efectivo.

2 teléfonos celulares.

1 lancha tipo línea con motor fuera de borda marca Suzuki de 300 caballos de fuerza.

W Radio conoció que una de las armas hallada por la Armada Nacional, un subfusil 9mm de fabricación estadounidense, pertenecía a la Policía de Ecuador.

Lea también: Polonia amenazó con detener a Putin si sobrevuela espacio aéreo polaco rumbo a Budapest

Fuentes de La W afirmaron que el 17 de octubre de este año se radicó una denuncia ante el Ministerio de Interior del vecino país en la que aseguran que el arma había sido robada a un miembro de la policía en la zona de la Orellana. El hurto del objeto se habría registrado el pasado mes de septiembre.

El arma ahora está en poder de la Fiscalía General de la Nación y será objeto de pruebas de balística.

Ampliar