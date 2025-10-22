¿Cómo saber a qué caja de compensación pertenece? Paso a paso para consultar con la cédula

Dónde se puede retirar el subsidio de desempleo y cuánto pagan principales cajas de compensación. Imagen de fondo de Getty Images

En Colombia, las cajas de compensación en Colombia son entidades privadas sin ánimo de lucro que ofrecen seguridad social bajo el control y la vigilancia del Estado.

El propósito de estas entidades es ofrecer diferentes servicios y beneficios orientados a mejorar la calidad de vida de los trabajadores afiliados y sus familias.

Las cajas de compensación ofrecen servicios de salud, educación, vivienda, recreación o financieros. Algunos de estos beneficios pueden incluir atención, descuentos, programas, subsidios o créditos.

Según la Superintendencia del Subsidio Familiar, en Colombia existen alrededor de 40 cajas de compensación a las que, tanto empleados de empresas públicas o privadas, como trabajadores independientes, pueden afiliarse.

¿Cómo saber a qué caja de compensación pertenezco?

En algunas ocasiones, las personas no saben cuán es la caja de compensación a la que están afiliados y, por tanto, no saben cuáles son los beneficios a los que tienen acceso.

Por eso, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, puso a disposición de la ciudadanía una plataforma para consultar en qué caja de compensación están inscritos, así como podrán averiguan a qué EPS, ARL y fondo de pensión pertenecen.

Se trata del Registro Único de Afiliados (RUAF), una base de datos que se alimenta de información proporcionada por las entidades administradoras del Sistema de Protección Social SISPRO.

Si usted quiere saber a qué caja de compensación pertenece, debe seguir los siguientes pasos:

Ingrese a la página web del RUAF

Encuentre y haga clic en el botón que dice ‘Reporte detallado’ o entre a este enlace: https://ruaf.sispro.gov.co/TerminosCondiciones.aspx

Seleccione la opción ‘Afiliaciones de la persona en el sistema’.

Acepte los términos y condiciones y haga clic en ‘Enviar’.

Allí debe proporcionar los siguientes datos: Tipo de identificación, número de documento, fecha de expedición. También debe escribir el código de seguridad que aparece en pantalla.

Haga clic en ‘Consultar’.

Una vez haya seguido los pasos anteriores, la página le mostrará la información relacionada con sus datos personales en cuando a sus afiliaciones a caja de compensación, sistema de salud y pensional.

¿Existen otros métodos de consulta?

Otra forma de conocer a qué caja de compensación usted está afiliado es revisando el comprobante de pago mensual de su salario. Allí debería decir hacia dónde van estos aportes.

Además, puede consultar con su empleador, generalmente en el área de Recursos Humanos, para conocer detalladamente su estado de afiliación.

