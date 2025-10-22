Tormenta tropical Melissa mantiene en alerta a las autoridades en la Costa Caribe
Cartagena se encuentra en estado de aviso
La tormenta tropical Melissa continúa generando influencia directa en el nororiente del país, especialmente en los departamentos de La Guajira y Magdalena, donde se mantiene el estado de alistamiento.
En los departamentos de Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre, Antioquia y el Golfo de Urabá, se mantiene el estado de aviso y, según las autoridades, se pueden registrar fuertes lluvias, vientos y oleaje.
Para el caso de Cartagena, la oficina de gestión del riesgo indicó que no hay una incidencia directa, se pueden presentar lluvias de variada intensidad, vientos moderados y aumento del oleaje.
Las autoridades marítimas y aéreas pidieron activar los planes de contingencia y tener precaución y evitar las zonas de riesgo.