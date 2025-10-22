Tormenta tropical Melissa mantiene en alerta a las autoridades en la Costa Caribe

La tormenta tropical Melissa continúa generando influencia directa en el nororiente del país, especialmente en los departamentos de La Guajira y Magdalena, donde se mantiene el estado de alistamiento.

En los departamentos de Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre, Antioquia y el Golfo de Urabá, se mantiene el estado de aviso y, según las autoridades, se pueden registrar fuertes lluvias, vientos y oleaje.

Para el caso de Cartagena, la oficina de gestión del riesgo indicó que no hay una incidencia directa, se pueden presentar lluvias de variada intensidad, vientos moderados y aumento del oleaje.

Las autoridades marítimas y aéreas pidieron activar los planes de contingencia y tener precaución y evitar las zonas de riesgo.