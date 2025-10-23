Salud y algo másSalud y algo más

ABC de los síncopes explicado por experto: “hay que prestarles atención porque son de cuidado”

El cardiólogo Dickens Abigail Montañez Camacho dijo en Salud y Algo Más que “hasta el 30% de los pacientes no consulta cuando se les presenta esta condición clínica”.

Este jueves, 23 de octubre, en los micrófonos de Salud y Algo Más, habló el cardiólogo clínico en LaCardio Dickens Abigail Montañez Camacho, para referirse al ABC de síncope y explicar en qué consiste este padecimiento.

Un síncope es una alteración transitoria de la consciencia. Tiene un inicio muy rápido, es de corta duración y se acompaña de una perdida del control postural y una recuperación total y espontánea”, dijo el experto en su primera intervención.

Agregó que la peligrosidad de los síncopes “dependen de las causas”, ya que hay algunos que tienen origen cardiovascular (cardiogénico) y otros que “son los llamados neuromediados, que son los desmayos comunes y corrientes”.

Sin embargo, resaltó que “hasta que no haya una revisión médica no se puede decir que no se está ante un riesgo”.

Y es que el experto dijo que “hasta el 30% de los pacientes no consulta cuando se les presenta esta condición clínica”.

Así, recalcó que se debe consultar porque son padecimientos “a los que hay que prestarles atención, ya que son de cuidado”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

