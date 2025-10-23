“Nos enseñan a tener miedo”: habla víctima de supuesto abuso en el Poblado

María Clara Serna asegura haber sido víctima del delito de acceso carnal con incapaz de resistir. Foto: W Radio.

María Clara Serna denunció en el podcast de W Radio, Crimen y Castigo, que fue víctima de un presunto abuso sexual el pasado 4 de julio en el Poblado en Medellín.

En el podcast, Serna contó su historia, los ataques que ha sufrido en redes sociales, lo que significa ser una víctima en Colombia y sobre el delito de acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

Según la mujer, un hombre supuestamente habría abusado de ella mientras dormía, después de una fiesta que se celebró en un apartamento en el Poblado, Medellín.

María Clara asegura que la fiscalía aún no ha tomado decisiones en el caso a pesar de que el informe de Medicina Legal fue claro sobre su abuso.

