Tres hombres del Gaula Militar resultaron heridos en medio de operativo en Bogotá

Bogotá

Sobre el medio día de este jueves, 23 de octubre, tres uniformados del Gaula Militar resultaron heridos en medio de un operativo en el barrio Mazurén, en el norte de Bogotá.

Le puede interesar Capturan a ‘rompevidrios’ en Chapinero, Bogotá: uno de los ladrones operaba desde una silla de ruedas

Según las primeras versiones, las autoridades adelantaban el procedimiento para capturar a un hombre; sin embargo, este al verse acorralado disparó contra los uniformados.

Los hombres del Gaula Militar fueron trasladados a un centro asistencial.

Noticia en desarrollo.