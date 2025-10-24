Galán pide a Petro que haga un llamado a la protesta pacífica en Bogotá

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un llamado para que las manifestaciones previstas para la tarde de este viernes, 24 de octubre, se desarrollen en tranquilidad y en garantía de derechos, tanto para quienes se manifiestan como para quienes deciden no hacerlo.

En ese sentido, le pidió al presidente, Gustavo Petro que, como convocante de esta manifestación llame a la calma.

“Quiero hacerle un llamado al presidente, Gustavo Petro. Presidente, al ser usted quien convoca esta manifestación, pídale a la gente, a quienes van a salir a la calle y a la Plaza de Bolívar, que se comprometan a manifestarse sin violencia, sin destrucción, sin vandalismo”, dijo el alcalde.

Galán también dejó claro que de acuerdo a sus competencias le ordenará a la fuerza pública actuar cuando se agoten las instancias de diálogo y se presenten hechos violentos o vandálicos, para recuperar el orden en la ciudad.

Finalmente, hizo una segunda solicitud al presidente Gustavo Petro para que respalde a la fuerza pública.

“Presidente, como comandante de las Fuerzas Armadas le pido respaldar la labor de la fuerza pública y garantizar que puedan cumplir con su función de mantener el orden público en Bogotá y en todo el territorio nacional”, concluyó.