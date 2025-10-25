Trump no quiere “perder el tiempo” reuniéndose con Putin sin probable acuerdo sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el 17 de octubre de 2025. FOTO: Stefani Reynolds/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que no agendaría ninguna conversación con Vladimir Putin a menos que estuviera claro que el líder ruso tiene intenciones serias de terminar la guerra en Ucrania.

“Voy a tener que saber que vamos a llegar a un acuerdo. No voy a estar perdiendo mi tiempo”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One durante su vuelo a Asia.

“Siempre he tenido una gran relación con Vladimir Putin, pero esto ha sido muy decepcionante”, agregó el mandatario. “Pensé que esto se iba a resolver antes que la paz en Oriente Medio”.

Estados Unidos sancionó el miércoles a las dos mayores petroleras rusas y consideró que las negociaciones con Putin sobre el conflicto en Ucrania “no van a ninguna parte”.

Trump frenó las sanciones contra Rusia durante meses, pero acabó por perder la paciencia y suspendió una reunión con Putin en Budapest.

Sin embargo, el mandatario aspira a que las sanciones contra las petroleras Rosneft y Lukoil tengan una vigencia corta y se llegue a un acuerdo sobre la guerra.

Putin consideró que las sanciones eran “graves”, pero insistió en que no eran suficientes para dañar significativamente la economía rusa.

Las sanciones son un “acto inamistoso” que “no fortalecen las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que apenas comenzaron a recuperarse”.

Putin, no obstante, sigue abierto al diálogo con Trump.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski interpretó las sanciones estadounidenses como un “mensaje fuerte y muy necesario de que la agresión no quedará sin respuesta”.

En paralelo a Washington, la Unión Europea emitió sanciones contra el sector petrolero y gasífero ruso.