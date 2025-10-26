Dos muertos en desarrollo de operaciones militares en Cauca y Antioquia

El comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, informó que tropas del Ejército Nacional sostuvieron combates en zona rural de Suárez, Cauca, donde se dio la muerte de un presunto integrante del GAO-r estructura Jaime Martínez en el desarrollo de operaciones militares.

En desarrollo de una operación ofensiva en zona rural del Bagre, Bajo Cauca antioqueño, se presenta la muerte en desarrollo de operaciones militares de un presunto integrante del Clan del Golfo, la incautación de dos fusiles, abundante munición, material de intendencia y comunicaciones.

En Curillo, Caquetá, se sostuvieron combates con el grupo armado organizado residual, donde se logró la captura de dos sujetos y la incautación de armas. Los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Por otro lado informó sobre la Destrucción de un laboratorio para procesar clorhidrato de cocaína, donde fue incautada una tonelada de droga, más de 2.000 galones de cocaína en proceso y casi tres toneladas de insumos líquidos, empleados para procesar alcaloides.

