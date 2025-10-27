Actualidad

Ejército decomisa más de mil millones de pesos de los Comandos de Frontera

Los hechos se registraron en la vereda El Cedro, municipio de Pitalito.

Tropas del Batallón de Infantería N.° 27 Magdalena, de la Novena Brigada del Ejército Nacional, lograron la captura en flagrancia de tres personas y la incautación de más de mil millones de pesos que eran transportados de manera oculta en un vehículo particular.

Los hechos se registraron en la vereda El Cedro, municipio de Pitalito; allí, los soldados, mediante puesto de control y tras la señal de «pare», realizaron el registro minucioso a un automóvil. Mediante la modalidad de caleta, se hallaron 35 paquetes envueltos en papel vinipel transparente, los cuales contenían la millonaria suma de dinero.

Durante el procedimiento, uno de los capturados ofreció a los soldados el 10 por ciento del dinero incautado, con el propósito de evadir el control militar.

Sin embargo, los uniformados rechazaron el soborno y procedieron a materializar la captura de los tres ocupantes del vehículo, quienes fueron puestos a disposición del CTI, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho.

Los capturados no lograron justificar la procedencia del dinero, configurándose así la presunta actividad ilícita.

