Ejército decomisa más de mil millones de pesos de los Comandos de Frontera

Tropas del Batallón de Infantería N.° 27 Magdalena, de la Novena Brigada del Ejército Nacional, lograron la captura en flagrancia de tres personas y la incautación de más de mil millones de pesos que eran transportados de manera oculta en un vehículo particular.

Los hechos se registraron en la vereda El Cedro, municipio de Pitalito; allí, los soldados, mediante puesto de control y tras la señal de «pare», realizaron el registro minucioso a un automóvil. Mediante la modalidad de caleta, se hallaron 35 paquetes envueltos en papel vinipel transparente, los cuales contenían la millonaria suma de dinero.

Durante el procedimiento, uno de los capturados ofreció a los soldados el 10 por ciento del dinero incautado, con el propósito de evadir el control militar.

Sin embargo, los uniformados rechazaron el soborno y procedieron a materializar la captura de los tres ocupantes del vehículo, quienes fueron puestos a disposición del CTI, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho.

Los capturados no lograron justificar la procedencia del dinero, configurándose así la presunta actividad ilícita.