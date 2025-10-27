Actualidad

ELN someterá a “juicio” a funcionarios secuestrados en Arauca

Luego de mostrar pruebas de supervivencia, el ELN anunció que someterá a un “juicio revolucionario” a dos agentes del CTI y dos uniformados de la DIJIN que permanecen secuestrados en Arauca, desde julio pasado.

ELN. Foto: STRINGER/AFP vía Getty Images.

A través de un comunicado, el grupo al margen de la ley informó que, supuestamente, desde hace varias semanas han propuesto un canje de prisioneros, “pero agotadas las gestiones para una solución amigable y negociada con el Gobierno y la Fiscalía, hemos resuelto que los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación; el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza; y el subintendente Franki Esley Hoyos Murcia, de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia (DIJIN), Bogotá, pasarán a juicio revolucionario”.

Según el comunicado, tras este juicio los funcionarios podrán recibir penas de prisión de tres a siete años, “teniendo derecho a recibir y enviar correspondencia familiar.”

En el comunicado aseguraron que tan pronto se realice dicho juicio, se informará a la opinión púbica los resultados.

